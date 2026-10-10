"صورة تذكارية أم خرق فعلي؟".. ماذا ينتظر الاجتماع العسكري؟ (الشرق الأوسط)

بأن الأميركي لدى ، لم يحمل معه حتى الساعة أي جديد بخصوص تثبيت موعد انعقاد الاجتماع العسكري في جولاته على المسؤولين اللبنانيين، وإن كان ينصح في مجالسه الخاصة بترحيل الاجتماع إلى ما بعد إجراء الانتخابات والنصفية في ، لئلا يقتصر على التقاط صورة تذكارية للوفود الثلاثة من دون أن يكون له من مفاعيل يمكن التأسيس عليها لإحداث خرق يعوَّل عليه.وأكد المصدر أن السفير يحرص في لقاءاته التي يعقدها بعيداً عن الأضواء، على عدم إلزام بوجهة نظره التي هي بمثابة "رأي شخصي" في ضوء قراءته للظروف السياسية الراهنة التي تملي على التريث وعدم تقديم التسهيلات للانتقال بـ"اتفاق الإطار" إلى حيّز التنفيذ استباقاً لموعد إجراء انتخابات .