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أخبار لبنان

سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة: ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدًا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

2026-10-10 | 01:06
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سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة: ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدًا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة
سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة: ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدًا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة
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سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة: ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدًا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة

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"60 دنماً من حشيشة الكيف".. ماذا يحصل في بعلبك؟
06:11

"60 دنماً من حشيشة الكيف".. ماذا يحصل في بعلبك؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"عملت وحدة من الجيش على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة حشيشة الكيف تقدّر بـ60 دنمًا في بلدة الكنيسة – بعلبك، وأوقفت 17 عاملًا سوريًّا فيها دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهم المعدات المستخدَمة في حصد الحشيشة. سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

06:11

"60 دنماً من حشيشة الكيف".. ماذا يحصل في بعلبك؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"عملت وحدة من الجيش على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة حشيشة الكيف تقدّر بـ60 دنمًا في بلدة الكنيسة – بعلبك، وأوقفت 17 عاملًا سوريًّا فيها دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهم المعدات المستخدَمة في حصد الحشيشة. سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

أمطار وضباب ورياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة
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05:24

أمطار وضباب ورياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسط، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة جنوب شرقي البلاد وتكون مصحوبة برياح ناشطة.

05:24

أمطار وضباب ورياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسط، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة جنوب شرقي البلاد وتكون مصحوبة برياح ناشطة.

احذروا ترك مقتنياتكم في السيارات… ماذا كشفت التحقيقات؟
03:35

احذروا ترك مقتنياتكم في السيارات… ماذا كشفت التحقيقات؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

03:35

احذروا ترك مقتنياتكم في السيارات… ماذا كشفت التحقيقات؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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