الكهرباء على سكة الحلّ.. والـBOT على طاولة الحكومة قريبًا (الديار)

جاء في صحيفة " الديار":

لا حل لموضوع الكهرباء إلا عبر سلوك طريق الخصخصة "bot"، وهذا الخيار بات موضع توافق بين ووزير الطاقة والقيادات السياسية جميعا. وقد أخذ ملف الكهرباء حيزا واسعا من اللقاء الأخير بين الرئيسين بري وسلام، وتم التوافق على إشراك القطاع الخاص في الحلول.



وعلم أن موضوع خصخصة الكهرباء على طريقة "bot" سيطرح على طاولة قريبا، وتسليم القطاع لشركات محلية وأجنبية، وكل من يرغب بالاستثمار في القطاع، عبر فتح أبواب المناقصات للجميع. فنجاح تجربة شجعت المسؤولين على سلوك هذا الخيار، الذي لا بد منه لتحسين قطاع الكهرباء، الذي شكل أكبر استنزاف لخزينة الدولة دون أي نتائج أو تحسن في ساعات التغذية.