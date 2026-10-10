لمنع الفراغ الأمني في الجنوب.. مذكرة نيابية إلى الأمم المتحدة

استكمالًا للمذكرة التي وقّعها 86 نائبًا لبنانيًا، التقى النواب عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف، السيد جان أرنو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى وأعضاء ، تتضمّن طلبًا بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها منذ صدوره.



وتبرز أهمية المذكرة في مقاربتها القانونية المستندة إلى ميثاق وقواعد القانون الدولي، وفي تأكيدها أن الوقائع الميدانية والقانونية التي رافقت صدور القرار قد تغيّرت بصورة جوهرية، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة ووحدة أراضيه ويحول دون نشوء أي فراغ أمني.



وتعكس هذه المبادرة، التي تجمع نوابًا من اتجاهات سياسية ومناطق مختلفة، إرادة وطنية جامعة في التمسّك بالشرعية الدولية والدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في ، انطلاقًا من أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة في دعم ، بما يتيح لها بسط سلطتها على كامل أراضيها بالاعتماد الحصري على مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها ، وضمان الاستقرار في الجنوب.



وتشكّل هذه الخطوة استكمالًا للتحرّك النيابي الهادف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في ضوء المتغيرات المستجدّة، وإعادة النظر في مستقبل اليونيفيل وآلية تنفيذ القرار 2790، بما يصون سيادة لبنان، ويحمي استقراره، ويحول دون أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية.