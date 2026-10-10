احذروا ترك مقتنياتكم في السيارات… ماذا كشفت التحقيقات؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



كَثُرَت في الآونة عمليات السرقة من داخل سيارات في العديد من المناطق وذلك من قبل مجهول، حيث يقوم بكسر زجاجها وسرقة ما توافر بداخلها من مقتنيات، حقائب، مبالغ مالية، أجهزة إلكترونية، وغيرها.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة تمكنت من تحديد هويته وهو المدعو:



أ. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)



من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سرقة من داخل سيارة، مخدرات، ونشل. ويوجد بحقه مذكّرتَين عدليّتَين بجرم سرقة.



بتاريخ 21- 09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بعملية نوعية في محلة الحازمية على متن دراجة آلية نوع “Speed 150cc” لون فضي دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته أدوات يستخدمها لكسر زجاج السيارات ولإتمام عمليات السرقة، قناع، هاتف خلوي، ومبلغ .



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق وصيدا منها: ، فاريا، سن الفيل، ، الجمهور، سبناي، المكلّس، وصيدا.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة .









