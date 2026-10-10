أمطار وضباب ورياح ناشطة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسط، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة جنوب شرقي البلاد وتكون مصحوبة برياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأحد حيث يتحول الى متقلب حتى ليل الإثنين فيستقر تدريجيا، ومن المنتظر أن يتعرض الحوض يوم الأربعاء المقبل لمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار غزيرة ورياح ناشطة وعواصف رعدية.





معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: بين 20 و28 م°، 21 و29، بين 13 و27 م°.





- الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.



الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات المتوسط، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة جنوب شرقي البلاد وتكون مصحوبة برياح ناشطة.



الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف اعتبارا من ارتفاعات منخفصة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا خاصة شمال البلاد وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.





الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.



-الحرارة على الساحل من 20 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 21 درجة، في الداخل من 13 إلى 29 درجة.



- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين60 و85 %.



- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.





- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 18:10