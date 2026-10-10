بعد الإعتداءات على مطارات السعودية.. رسامني يبحث إجراءات سلامة الطيران

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل الاجتماع مديناًالاعتداءات الغاشمة على مطارات ، ومؤكداً تضامن الكامل مع الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، متقدماً بخالص التعازي إلى الضحايا وأسرة الطيران السعودي.

ثم تباحث الحاضرون في تقييم أثر الاعتداءات المذكورة على العمليات الجوية، وتقرّر، في ضوء تقييم المخاطر ومتابعة الاجراءات المتخذة من قبل سلطات الطيران المدني السعودي في إدارة أجوائها، وبنتيجة الاجتماع، استمرار تسيير رحلات طيران إلى المملكة مع متابعة تقييم المخاطر بشكل ومستمر واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.