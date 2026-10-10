بعد الإعتداءات على مطارات السعودية.. رسامني يبحث إجراءات سلامة الطيران

افتتح وزير الأشغال العامة والنقل الاجتماع مديناًالاعتداءات الغاشمة على مطارات المملكة العربية السعودية، ومؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ووقوفه إلى جانبها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، متقدماً بخالص التعازي إلى عائلات الضحايا وأسرة الطيران السعودي.
ثم تباحث الحاضرون في تقييم أثر الاعتداءات المذكورة على العمليات الجوية، وتقرّر، في ضوء تقييم المخاطر ومتابعة الاجراءات المتخذة من قبل سلطات الطيران المدني السعودي في إدارة أجوائها، وبنتيجة الاجتماع، استمرار تسيير رحلات طيران الشرق الأوسط إلى المملكة العربية السعودية مع متابعة تقييم المخاطر بشكل يومي ومستمر واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.
في أجواء احتفالية مميزة، افتُتح مساء أمس مهرجان «مواسم التفاح – بسكنتا»، باحتفال جمع أبناء البلدة وبلديتها، بحضور رئيس البلدية أنطوان هراوي وأعضاء المجلس البلدي، والنائب رازي الحاج، إلى جانب فعاليات البلدة وحشد من الأهالي والزوار.
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن المنطقة كلها اليوم في حالة انتظار لما يحصل في الإقليم، وخصوصاً في المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأننا معنيون في هذه المرحلة بأن نبقى صامدين وثابتين ومتمسكين بحقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا وأرضنا وجنوبنا، وأن نبقى متمسكين بهذه المقاومة، لأنها الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعيد تحرير هذه الأرض وأن يحمي الجنوب ولبنان