تدابير سير في بيروت

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:







برعاية العماد رودولف هيكل، سيُقيم المركز العالي للرياضة العسكريّة في الساعة 06،00 من يوم غد 11-10-2026 سباق “الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم”، بمشاركة عدّائين من مختلف الأندية والجمعيّات الرياضيّة، والعسكريّين وعائلاتهم.

ينطلق السّباق من أمام النادي العسكري- المنارة، الطريق البحريّة باتجاه فندق الريفييرا، مرورًا بالجامعة الأميركيّة في ، ثمّ ماكدونالدز، وصولًا إلى فندق فينيسيا، والتوجه فوق النفق وصولًا إلى فندق فور سيزنز ثمّ نحو تقاطع بناية كاراغولا، باتجاه قاعدة بيروت البحريّة. ثم الالتفاف عند مدخل مرفأ بيروت والعودة على المسلك المقابل وصولًا إلى واجهة بيروت البحريّة والتوجه يمينًا إلى البيال، والاستمرار على الخط البحري نحو الزيتونة باي، فندق السان جورج، الخط البحري لكورنيش عين المريسة وصولًا إلى بالاس كافيه ومنه إلى النادي العسكري المركزي حيث نقطة الوصول.



علمًا أنّه سيتمّ إزالة السيارات على المسلك المذكور بالاتّجاهين (الخطّ البحري)، اعتبارًا من السّاعة 22،00 من تاريخ 10-10-2026



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتخطيط الطريق المُعبّد حديثًا في محلّة طريق الشّام – بيروت، وتحديدًا المسلك المؤدّي إلى المستشفى العسكري / مقر (سابقًا)، مرورًا بالمتحف، مبنى ، السفارة الفرنسيّة، السوديكو، نزولًا باتجاه “جسر الرينغ” وذلك، بدءًا من يوم السّبت 10-10-2026 لمدّة ثلاثة أسابيع تقريبًا، يوميًّا من السّاعة 20:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.