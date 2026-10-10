الحجار يطّلع على مبادرات قوى الأمن لمكافحة الجرائم الإلكترونية

زار والبلديات معرض EXPERIA EXPO، الذي يشكّل مساحة تفاعلية تجمع الابتكار والتكنولوجيا، وتتيح التعرف إلى أحدث المشاريع والحلول الرقمية التي تطورها الشركات والمؤسسات المشاركة فيه.





وتوقّف الوزير عند عدد من الأجنحة، وكذلك جناح ، حيث اطلع على أبرز التقنيات والتجهيزات المعتمدة في العمل الأمني.



كما استمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل حول المبادرات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتعزيز التواصل مع المواطنين ونشر الوعي المجتمعي من الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي ومخاطر المخدرات.



وكانت للوزير الحجار مداخلة عن الخطط الموضوعة من قبل والبلديات لتعزيز السلامة المرورية، وما تقوم به الوزارة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوعية المواطنين على ضرورة قواعد السلامة.