الحجار يطّلع على مبادرات قوى الأمن لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وتوقّف الوزير الحجار
عند عدد من الأجنحة، وكذلك جناح قوى الأمن الداخلي
، حيث اطلع على أبرز التقنيات والتجهيزات المعتمدة في العمل الأمني.
كما استمع الوزير الحجار إلى عرض مفصل حول المبادرات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتعزيز التواصل مع المواطنين ونشر الوعي المجتمعي من الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي ومخاطر المخدرات.
وكانت للوزير الحجار مداخلة عن الخطط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية
والبلديات لتعزيز السلامة المرورية، وما تقوم به الوزارة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتوعية المواطنين على ضرورة التزام
قواعد السلامة.