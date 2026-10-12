الرئيس سلام معزياً بالشهداء الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين ابل: من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم ويتفقّدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون دون خوف على حياتهم