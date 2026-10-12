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مجلس كهرباء لبنان يعلن الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
مجلس كهرباء لبنان يعلن الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
مجلس كهرباء لبنان يؤكد في بيان الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل المعملين
مجلس كهرباء لبنان يؤكد في بيان الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل المعملين
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الرئيس سلام معزياً بالشهداء الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين ابل: من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم ويتفقّدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون دون خوف على حياتهم
2026-10-12 | 09:26
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الرئيس سلام معزياً بالشهداء الذين سقطوا في بلدات فرون وياطر وعين ابل: من حق أهلنا في الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم ويتفقّدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون دون خوف على حياتهم
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