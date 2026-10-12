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لبنان في صلب اهتمامات قطر.. وأفكار جديدة للمناطق التجريبية؟

2026-10-12 | 12:05
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لبنان في صلب اهتمامات قطر.. وأفكار جديدة للمناطق التجريبية؟
لبنان في صلب اهتمامات قطر.. وأفكار جديدة للمناطق التجريبية؟

زيارة قطرية إلى بيروت… ومهمة أوروبية لتدريب الجيش هي عناوين هذا المشهد

تتقدم زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى لبنان المشهد السياسي، وسط ترقب لتحديد موعدها الرسمي. 

وتقول المعلومات إن قطر تدعم الحكومة اللبنانية وإن العلاقة بين رئيسي الوزراء ممتازة. وقد بُحثت ملفات عدة بينهما على هامش اجتماعات نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل اهتمام قطري واضح باستقرار لبنان. وتقول معلومات الجديد انه من المنتظر أن تحمل الزيارة أفكاراً مرتبطة بالمناطق التجريبية، مستفيدةً من علاقات الدوحة الجيدة مع واشنطن.

وانطلاقا من التزام قطر بمساعدة لبنان، تطرح بحث زيادة الدعم بالتنسيق مع دول خليجية لمساندة الحكومة. لا سيما وان الزيارة تأتي في مرحلة تصفها الدوحة بالمقلقة، فيما يبقى ضبط الوضع ممكناً، وفق القراءة القطرية، ما دام حزب الله هادئاً. وتؤكد الدوحة استعدادها للتعاون مع الحكومة اللبنانية للمساعدة في ضمان الاستقرار.

وفي موازاة ذلك، تترقب بيروت وصول بعثة أوروبية تضم جنسيات أوروبية، بينها بريطانيا، بهدف تدريب الجيش اللبناني. وتوضح معلومات الجديد أن مهمة البعثة لا ترتبط باليونيفيل ولا تأتي لتحل مكانها، كما لا تتصل بالجنوب بل تندرج في إطار دعم الجيش وتدريبه.

أما أمنياً، فيتقدم التوتر المشهد، خصوصاً بعد الحادثة الإسرائيلية، ومع المعلومات عن ضبط كميات من المتفجرات. وبين التحركات الدبلوماسية ومهمة التدريب الأوروبية والقلق الأمني، يبقى عنوان المرحلة تثبيت الاستقرار وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المقبلة على البلاد. 
 
 
 
 
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