كمال حايك والـ MTV: "حين يلتم المتعوس على خايب الرجا"! (شاهد المقدمة)

أصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، اليوم الثلاثاء الواقع فيه 13 تشرين الأول 2026، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات،
عثرت القوى الأمنية على علبة مشبوهة يخرج منها سلك كهربائي يعتقد أنها عبوة ناسفة بين بلدتي كفرزبد وعين كفرزبد على السلسلة الشرقية القريبة من الحدود اللبنانية السورية في البقاع الأوسط.
أبلغت مصادر أممية صحيفة "الجمهورية"، أنّ قوات حفظ السلام الدولية بدأت استعداداتها الإدارية واللوجستية للمغادرة من جنوب لبنان، مبديةً قلقاً كبيراً على الوضع في منطقة انتشارها بعد خلوها من القبعات الزرقاء.