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أخبار لبنان

مجلس كهرباء لبنان يعلن الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية

2026-10-12 | 13:52
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مجلس كهرباء لبنان يعلن الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
مجلس كهرباء لبنان يعلن الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية
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مجلس كهرباء لبنان يعلن الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية

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