لبنان أمام أسبوعين حسّاسين.. تحذيرات من عمل أمني؟ (الشرق الأوسط)

وبشأن التحذيرات من احتمال التحضير
لعمل أمني، أوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن "هذه التحذيرات لا تزال قيد التحقق، ولا تتوافر حتى الآن دلائل حسية تؤكد وجود تحضيرات من هذا النوع"، مؤكدة في الوقت عينه أن "لأجهزة الأمنية تتحرك بجاهزية عالية وفي ظل تشدد كبير وتعاون بين مختلف الأجهزة المعنية، بما فيها القضاء
، لتنفيذ قرارات الحكومة".
أما بشأن المخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل خلال الأيام المقبلة، فإن المصادر تقول: "نأمل أن يمر الأسبوعان المقبلان بخير"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية
المرتقبة مع نهاية الشهر الحالي، في ظل ترقب لما قد تحمله هذه المرحلة من تطورات أمنية
.