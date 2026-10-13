بعد ضبط شاحنة المتفجرات.. أول تعليق للحزب

وجاء موقف النائب على خلفية ضبط شاحنة محملة بمواد متفجرة شرقي البلاد، مؤكدًا أن الحزب يعتبر الدفاع عن نفسه حقًا مشروعًا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
.
وقال الموسوي
خلال مؤتمر صحفي
عقب اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات
النيابية إنه "طالما أن الجيش والدولة عاجزان، فمن حق المقاومة
الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان".
وأضاف: "لا يحاول أحد التهديد وإطلاق كلام غير مقبول أو إلصاق اتهامات والتلميح إلى علاقة باغتيالات أو غيرها".
وتابع: "إذا صح الكلام أن هذه السيارة تعود إلى المقاومة، فليعرف الجميع أن المقاومة لا تستحي ولا تخجل، وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد".