"اليونيفيل" تستعد للمغادرة.. ومخاوف من إسقاط نموذج الجولان على جنوب الليطاني (الجمهورية)

أبلغت مصادر أممية صحيفة "الجمهورية"، أنّ قوات حفظ السلام الدولية بدأت استعداداتها الإدارية واللوجستية للمغادرة من ، مبديةً قلقاً كبيراً على الوضع في منطقة انتشارها بعد خلوها من القبعات .





وحول هذا الموضوع، قال مرجع كبير لـ "الجمهورية": " برمّته مقبل على واقع خطير جداً بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل بعد نحو شهر ونصف، وأخشى أن تكون خريطته الجغرافية مهدّدة بخطر كبير في جزئها الجنوبي".



وأضاف: الجنوب بعد اليونيفيل ومن دون بديل يملأ فراغ هذه ، يعني جنوب بلا غطاء دولي، وتمّ إخراجه عنوة من مفاعيل ومندرجات القرار 1701، وبالتالي يصبح مشرَّعاً بالكامل بل يصبح مستباحاً أمام ، مصيره مجهول مرتبط بما تضمره من مخططات حياله، ويعبَّر عنها بمطالبات متتالية من جهات ومستويات إسرائيلية بتوسيع ما يعتبرونها حدود إسرائيل حتى .



وأكّد المرجع عينه أنّ القلق، بل إنّ الخوف، ، سواء بين كل المستويات الرسمية والسياسية الداخلية، وكثير من الدول الصديقة للبنان ولاسيما تلك التي تشارك بوحدات ضمن اليونيفيل، تتهيّب مغادرة اليونيفيل . وعدم توفّر البديل لـ اليونيفيل من شأنه أن يؤدّي إلى فراغ أمني، يكرّس واقع الاحتلال لمنطقة جنوب لبنان لمديات بعيدة للمنطقة، والإطاحة الكاملة بالقرار 1701، وأكثر من ذلك، يعزّز المخاوف الكبرى على مصير الجنوب مستقبلاً لا بل على هويّته، وخصوصاً أنّ إسرائيل لا تتورّع عن القيام بأي خطوة، وبعض الأصوات فيها بدأت تنادي بإسقاط نموذج السوري على ".