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أخبار لبنان

"اليونيفيل" تستعد للمغادرة.. ومخاوف من إسقاط نموذج الجولان على جنوب الليطاني (الجمهورية)

2026-10-13 | 00:43
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&quot;اليونيفيل&quot; تستعد للمغادرة.. ومخاوف من إسقاط نموذج الجولان على جنوب الليطاني (الجمهورية)
"اليونيفيل" تستعد للمغادرة.. ومخاوف من إسقاط نموذج الجولان على جنوب الليطاني (الجمهورية)

أبلغت مصادر أممية صحيفة "الجمهورية"، أنّ قوات حفظ السلام الدولية بدأت استعداداتها الإدارية واللوجستية للمغادرة من جنوب لبنان، مبديةً قلقاً كبيراً على الوضع في منطقة انتشارها بعد خلوها من القبعات الزرقاء.


وحول هذا الموضوع، قال مرجع كبير لـ "الجمهورية":  "لبنان برمّته مقبل على واقع خطير جداً بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل بعد نحو شهر ونصف، وأخشى أن تكون خريطته الجغرافية مهدّدة بخطر كبير في جزئها الجنوبي".

وأضاف: الجنوب بعد اليونيفيل ومن دون بديل يملأ فراغ هذه القوات، يعني جنوب بلا غطاء دولي، وتمّ إخراجه عنوة من مفاعيل ومندرجات القرار 1701، وبالتالي يصبح مشرَّعاً بالكامل بل يصبح مستباحاً أمام إسرائيل، مصيره مجهول مرتبط بما تضمره من مخططات حياله، ويعبَّر عنها بمطالبات متتالية من جهات ومستويات إسرائيلية بتوسيع ما يعتبرونها حدود إسرائيل حتى الليطاني.

وأكّد المرجع عينه أنّ القلق، بل إنّ الخوف، مشترك، سواء بين كل المستويات الرسمية والسياسية الداخلية، وكثير من الدول الصديقة للبنان ولاسيما تلك التي تشارك بوحدات ضمن اليونيفيل، تتهيّب مغادرة اليونيفيل جنوب لبنان. وعدم توفّر البديل لـ اليونيفيل من شأنه أن يؤدّي إلى فراغ أمني، يكرّس واقع الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة جنوب لبنان لمديات بعيدة للمنطقة، والإطاحة الكاملة بالقرار 1701، وأكثر من ذلك، يعزّز المخاوف الكبرى على مصير الجنوب مستقبلاً لا بل على هويّته، وخصوصاً أنّ إسرائيل لا تتورّع عن القيام بأي خطوة، وبعض الأصوات فيها بدأت تنادي بإسقاط نموذج الجولان السوري على منطقة جنوب الليطاني".
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أخبار لبنان

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مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية
07:24

مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

اكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستمرار والتمادي في الأعمال الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ضد أهلنا في المملكة العربية السعودية، هو استهداف لكل القيم الأخلاقية والإنسانية أولاً، ومن ثم محاولة لإسقاط كل الوساطات للتهدئة، والدخول في الحوار من أجل أمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية، والتي تشكل المملكة العربية السعودية نقطة الارتكاز الأساسية، في هذا السعي السلمي، من أجل دفع البلاء وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط .

إن التغاضي والسكوت والاعتكاف عن المواجهة الحازمة والحاسمة لهذا الارهاب الحوثي، سيؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الاستقرار والتهديد المباشر للأمن القومي العربي ككل.

نحن ندعو كل القوى السياسية الوطنية والقومية الفاعلة إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من تهديد لأمنها، الذي يشكل تهديداً لأمن الدول العربية لا بل كل دول المنطقة.

07:24

مصطفى حمدان يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

اكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستمرار والتمادي في الأعمال الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ضد أهلنا في المملكة العربية السعودية، هو استهداف لكل القيم الأخلاقية والإنسانية أولاً، ومن ثم محاولة لإسقاط كل الوساطات للتهدئة، والدخول في الحوار من أجل أمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية، والتي تشكل المملكة العربية السعودية نقطة الارتكاز الأساسية، في هذا السعي السلمي، من أجل دفع البلاء وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط .

إن التغاضي والسكوت والاعتكاف عن المواجهة الحازمة والحاسمة لهذا الارهاب الحوثي، سيؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الاستقرار والتهديد المباشر للأمن القومي العربي ككل.

نحن ندعو كل القوى السياسية الوطنية والقومية الفاعلة إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من تهديد لأمنها، الذي يشكل تهديداً لأمن الدول العربية لا بل كل دول المنطقة.

عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة
06:56

عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة


اتصل الرئيس جوزاف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وغيره من المنشآت والمرافق المدنية.

وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدًا تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ومعتبرًا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد رئيس الجمهورية للأمير محمد بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معربًا عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

06:56

عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة


اتصل الرئيس جوزاف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وغيره من المنشآت والمرافق المدنية.

وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدًا تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ومعتبرًا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد رئيس الجمهورية للأمير محمد بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معربًا عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

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