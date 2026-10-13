عن استخدام عقار تمثال رفيق الحريري.. بلدية بيروت: اتخذنا الإجراءات اللازمة وسنحمي هذا المكان



كتب رئيس بلدية زيدان على منصة "إكس": توضيح: فور تبلغنا بما جرى، بادرنا إلى اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا التجاوز وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه.



وفي هذا الإطار، يهمّنا توضيح ما يلي:



أولاً، إن بيروت الحالي لم يصدر اي قرار او يمنح أي ترخيص يجيز استخدام العقار المذكور، وإن ما حصل يعود إلى عام 2023، حين تقدّم صاحب أحد المطاعم بطلب يقضي بتولّي العناية بالحديقة وصيانتها، والاهتمام بالمساحة الخضراء والغرفة عليها والطلب لم يلحظ اي طلب بالسماح له باستخدام الجزء السفلي من الموقع.



ثانياً، إن الطلب المذكور لم يحظَ بموافقة محافظ مدينة بيروت، كما لم ينل موافقة السابق، وبالتالي فإن أي استخدام للموقع من دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة يُعدّ تعدّياً غير مشروع.