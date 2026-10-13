عن استخدام عقار تمثال رفيق الحريري.. بلدية بيروت: اتخذنا الإجراءات اللازمة وسنحمي هذا المكان

ثالثاً، نؤكد حرصنا الشديد على حماية هذا المكان وصون قيمته المعنوية والوطنية، لما يحمله من رمزية خاصة مرتبطة بذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري
، وهي رمزية تستوجب أعلى درجات الاحترام والمحافظة على الموقع.
وبناءً على ما تقدّم، فقد طلبنا من الجهات المختصة التحرّك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التعدّي، مع التشديد على تعزيز العناية بالمكان وصيانته، ووضعه تحت إشرافنا ومتابعتنا المباشرة، بما يضمن الحفاظ على حرمته ورمزيته ومنع تكرار أي تجاوز مستقبلاً.
ونؤكد أن بلدية بيروت
لن تتهاون في حماية الأملاك العامة وصون المواقع التي تحمل قيمة تاريخية ووطنية ورمزية لأهل بيروت وجميع اللبنانيين".
وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت عن استخدام مستودع يقع تحت تمثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت لأغراض تجارية وخاصة.