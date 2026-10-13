حزب الله يعلن عن برنامج الإيواء الخاص به ويشمل بدل إيواء وأثاث لأصحاب الوحدات السكنية المهدومة بالكامل والمقرّر هدمها وللنازحين من المناطق الحدودية المحتلة

اكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستمرار والتمادي في الأعمال الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ضد أهلنا في المملكة العربية السعودية، هو استهداف لكل القيم الأخلاقية والإنسانية أولاً، ومن ثم محاولة لإسقاط كل الوساطات للتهدئة، والدخول في الحوار من أجل أمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية، والتي تشكل المملكة العربية السعودية نقطة الارتكاز الأساسية، في هذا السعي السلمي، من أجل دفع البلاء وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط .



إن التغاضي والسكوت والاعتكاف عن المواجهة الحازمة والحاسمة لهذا الارهاب الحوثي، سيؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الاستقرار والتهديد المباشر للأمن القومي العربي ككل.



نحن ندعو كل القوى السياسية الوطنية والقومية الفاعلة إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من تهديد لأمنها، الذي يشكل تهديداً لأمن الدول العربية لا بل كل دول المنطقة.