عون يتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدين الاعتداءات على المملكة
اتصل الرئيس جوزاف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واطّلع منه على الأوضاع في المملكة عقب الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وغيره من المنشآت والمرافق المدنية.
وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الاعتداءات، مؤكدًا تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ومعتبرًا أنّ هذه الاعتداءات تشكّل تهديدًا لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.
وأكّد رئيس الجمهورية للأمير محمد بن سلمان ضرورة احترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية، معربًا عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، ومتمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.