عون: الاتفاق ليس مثاليًا لكنه حدّ من توسّع الاعتداءات الإسرائيلية
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله رابطة قدامى مدرسة "المون لاسال"، أن "سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار في الإنسان".
وقال عون إن "ابن الجنوب تعب، ولا يريد سوى العيش بأمان"، مشددًا على أن "قرار إنقاذ ما تبقّى من لبنان دفعنا إلى الذهاب نحو المفاوضات، لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة".
وأوضح أن "الاتفاق الذي توصّلنا إليه ليس مثاليًا، لكنه حدّ من توسّع الاعتداءات الإسرائيلية"، مؤكدًا أن الهدف هو "تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار".
وفي ما يتعلق بالملفات الداخلية، أكد عون مواصلة الإجراءات والإصلاحات رغم الصعوبات، قائلًا: "لا شيء مستحيل وما زال أمامنا الكثير لكننا وضعنا الأمور على السكّة الصحيحة".