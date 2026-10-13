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أخبار لبنان

الهزّاع يستقبل السفير الأميركي ميشال عيسى في السفارة السورية

2026-10-13 | 09:27
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الهزّاع يستقبل السفير الأميركي ميشال عيسى في السفارة السورية
الهزّاع يستقبل السفير الأميركي ميشال عيسى في السفارة السورية

في محطة دبلوماسية لافتة في توقيتها ودلالاتها، استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان، إياد الهزّاع، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، ميشال عيسى، في مقر السفارة السورية في اليرزة، في لقاء يكتسب أهمية في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من استحقاقات على المستويين اللبناني والسوري، وسط مشهد إقليمي تتشابك فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويأتي اللقاء في مرحلة دقيقة تتصدر فيها العلاقات السورية واجهة الاهتمام السياسي والدبلوماسي العالمي ، مع تزايد الحاجة إلى مقاربات عملية للملفات المشتركة، بما يعزز الاستقرار، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، ويواكب التحديات التي تواجه المنطقة.

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