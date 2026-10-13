📺 الحمار هو الموقوف الوحيد..! (التفاصيل في النشرة المسائية)

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير بعد ظهر اليوم وفداً من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ضمّ النواب السادة: علي حسن خليل، هاني قبيسي، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، علي عمار وحسن عز الدين، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد علي قباني، ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.
عقد رئيس المجلس التنفيذي لمشروع «وطن الإنسان» النائب نعمة افرام، ورئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب سجيع عطية، مؤتمرًا صحفيًا في مقر المشروع، استُهلّ بجلسة نقاشية بحضور رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات زياد سماقيّة، وعضو الهيئة الأستاذة كريستينا أبي حيدر نصرالله، وعدد من الاختصاصيين والمؤسسات الاعلامية المتلفزة ورؤساء المواقع الاخباريّة والإعلاميين، لبحث سبل إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان.