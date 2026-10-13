📺 الحمار هو الموقوف الوحيد..! (التفاصيل في النشرة المسائية)

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير بعد ظهر اليوم وفداً من نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، ضمّ النواب السادة: علي حسن خليل، هاني قبيسي، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، علي عمار وحسن عز الدين، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور محمد علي قباني، ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.

