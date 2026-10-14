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أخبار لبنان

بري: لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الإحتلال الإسرائيلي

2026-10-14 | 07:13
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بري: لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الإحتلال الإسرائيلي
بري: لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الإحتلال الإسرائيلي
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بري: لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الإحتلال الإسرائيلي

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بري: لن نتراجع عن حماية حدودنا وتحرير أرضنا
بري خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام: الموقف الرسمي اللبناني موحد لجهة التمسك بوجود قوات اليونيفل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701

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