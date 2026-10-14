بري: لن نتراجع عن حماية حدودنا وتحرير أرضنا

نوه بري اللقاء بجهود وتضحيات قوات اليونيفيل طوال ما يقارب نصف قرن من مهمتها في الجنوب والتي تجاوزت الدور الأمني والعسكري إلى أدوار إنسانية واجتماعية وثقافية واقتصادية وعيشاً مشتركا بين أفرادها والمجتمع المحلي في نطاق عملها في جنوب لبنان
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وأكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوات
ومهمتها تنفيذا للقرار 1701 ، مشيرا إلى أن هناك إجماعا وتحركا برلمانيا لبنانيا باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار ، مشدداً أمام الوفد على أن لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الاحتلال الإسرائيلي
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على صعيد آخر دعا بري إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وانتخاب اعضاء اللجان النيابية وذلك في تمام الساعة 11:00 من قبل الظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/10/2026 .