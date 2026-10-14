رئاسة الجمهوية: تلقى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي

زار السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، في إطار الاطلاع على طبيعة العمل.

