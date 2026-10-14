رئاسة الجمهورية: جرى خلال الاتصال التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة وكان الرأي متفقًا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل السبل لوضع حد للنزاعات في المنطقة