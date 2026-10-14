إضراب في المدارس الرسمية غدًا الخميس

وناشدت الرابطة وزيرة التربية "الإسراع في إنجاز هذا الملف وإلحاق المعلمين المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة الصناديق بصورة عاجلة، وعدم المضي في إلحاق التلامذة بالدوام المسائي قبل الانتهاء من هذه الدراسات وانتظام العمل التربوي
في مدارس الدوام الصباحي ".
وأكدت أن "الطالب اللبناني أولوية والمدرسة الرسمية خط أحمر وأن إلحاق المعلمين واجب ولن تسكت عنه بعد الآن".
كما أكدت أنها لن تقبل "ببدء التعليم المسائي قبل إلحاق المعلمين في الدوام الصباحي أولا".
وأعلنت "أمام استمرار هذا الإهمال، الإضراب يوم الخميس ٢٠٢٦/١٠/١٥ في كافة المدارس بالدوامين قبل وبعد الظهر"، مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية مع بداية الأسبوع المقبل، إذا لم تلقَ هذه المطالب التجاوب المطلوب، انطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المعلمين وصون المدرسة الرسمية".