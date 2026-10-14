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أخبار لبنان

الخارجية توضح حقيقة الإجراءات القضائية بحق السفيرة ندى حمادة معوض

2026-10-14 | 12:18
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الخارجية توضح حقيقة الإجراءات القضائية بحق السفيرة ندى حمادة معوض
الخارجية توضح حقيقة الإجراءات القضائية بحق السفيرة ندى حمادة معوض

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح أن الأخبار المتداولة بشأن إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية، ندى حمادة معوض، غير دقيقة.

وتشدّد الوزارة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامّين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.

كما تؤكد الوزارة أن المهمة الموكلة إلى السفيرة معوض هي بتفويض من فخامة رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.

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