مصادر دبلوماسية للجديد: رئيس الحكومة القطري يزور بيروت غداً حاملاً مشروعاً لدعم الكهرباء وتأمين الفيول ضمن خطوات سعودية قطرية مرتقبة لدعم الحكومة اللبنانية تحديداً في الملفات المعيشية

فيما تتقدم الاتصالات العربية لدعم الحكومة اللبنانية، تتحدث مصادر دبلوماسية للجديد عن تقاطع بين الحركة السعودية والقطرية عند أكثر من ملف الى الرياض توجه السفير السعودي في لبنان الدوسري في زيارة عمل مع الأمير يزيد بن فرحان في كل ما يتصل بالملف اللبناني ودعم الحكومة وبالتوازي، تقول المصادر إن قطر تتحرك بدعم سعودي على أن يزور رئيس الحكومة القطرية بيروت غدا حاملا مشروعا لدعم قطاع الكهرباء وتأمين الفيول وتضيف المصادر ان الحركة هذه هي ضمن سلسلة خطوات يعتزم السعودي والقطري اتخاذها لدعم الحكومة اللبنانية تحديدا في الملفات المعيشية

