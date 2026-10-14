مصادر سياسية للجديد: اتصال عراقجي يتزامن مع زيارة سعيد خطيب زاده إلى بيروت وسط ترقّب رسمي لأي مقترح أو رسالة إيرانية يحملها إلى رئيس الحكومة نواف سلام

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، يرافقه قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ووفد من اليونيفيل.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان، ولا سيما التطورات في الجنوب، والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أواخر العام الحالي.



وتناول اللقاء المشاورات المرتقبة في مجلس الأمن الدولي بشأن الخيارات المطروحة لاستمرار دور الأمم المتحدة في لبنان، استنادًا إلى المقترحات التي قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع التأكيد على أهمية الأخذ بموقف الدولة اللبنانية ومطالبها في الاعتبار، باعتبارها الطرف المعني مباشرة بهذا الملف وبما قد يترتب عليه من انعكاسات على أمنها واستقرارها.