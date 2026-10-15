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معلومات الجديد: السفير ميشال عيسى خلال اجتماعه بعدد من النواب في واشنطن دعا إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وذلك رداً على إثارة أحد النواب قضية السفيرة اللبنانية
معلومات الجديد: السفير ميشال عيسى خلال اجتماعه بعدد من النواب في واشنطن دعا إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وذلك رداً على إثارة أحد النواب قضية السفيرة اللبنانية
عون لروبيو: الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين
عون لروبيو: الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين
رئاسة الجمهورية: عون أكد لروبيو أن لبنان يقوم بتطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب
رئاسة الجمهورية: عون أكد لروبيو أن لبنان يقوم بتطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب
رئاسة الجمهورية: عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف
رئاسة الجمهورية: عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف
مراسل الجديد في واشطن: الاخبار بحق السفيرة ندى معوض هو ما دفع روبيو للاتصال بالرئيس عون اضافة الى رغبة أميركية بالتوسع في التحقيقات بشأن شاحنة المتفجرات المضبوطة
مراسل الجديد في واشطن: الاخبار بحق السفيرة ندى معوض هو ما دفع روبيو للاتصال بالرئيس عون اضافة الى رغبة أميركية بالتوسع في التحقيقات بشأن شاحنة المتفجرات المضبوطة
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أخبار لبنان

الصورة الأولى لـ"د فود" بعد خروجه من السجن

2026-10-15 | 10:13
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الصورة الأولى لـ"د فود" بعد خروجه من السجن

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الصورة الأولى لـ"د فود" بعد خروجه من السجن

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اقرأ ايضا في أخبار لبنان

عون لروبيو: اضغطوا على إسرائيل.. ونقوم بواجبنا!
13:01

عون لروبيو: اضغطوا على إسرائيل.. ونقوم بواجبنا!

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وتطرق البحث أيضا إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.

وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم. وخلال الاتصال أكد الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الامنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب وما سجل في الايام القليلة الماضية من اجراءات يندرج في هذا السياق، لافتاً إلى ان الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين وان القوانين ستطبق من دون اي محاباة.

13:01

عون لروبيو: اضغطوا على إسرائيل.. ونقوم بواجبنا!

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وتطرق البحث أيضا إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.

وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم. وخلال الاتصال أكد الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الامنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب وما سجل في الايام القليلة الماضية من اجراءات يندرج في هذا السياق، لافتاً إلى ان الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين وان القوانين ستطبق من دون اي محاباة.

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