مسؤول في الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع عون التطورات ومصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات من حزب الله

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير روبيو تحدّث اليوم مع الرئيس عون بشأن التطورات الأخيرة، بما فيها مصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات من حزب الله.



وأضاف أن روبيو حثّ الرئيس عون على محاسبة جميع من أمروا بالشحنة وموّلوها وأداروها، وشدّد على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله يجب أن تكون خارج أي بحث.



وأشار إلى أن الوزير أثار قانون المقاطعة اللبناني الصادر عام 1955، الذي يُستخدم بصورة متكرّرة في ملاحقات قضائية مسيّسة تعرقل خطوات نحو السلام.



وأكّد روبيو، بحسب المسؤول، أن القانون غير عملي، وحثّ على التواصل العسكري المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتفادي الاحتكاك، بما يساعد على الحدّ من سوء التقدير والدفع نحو تنفيذ متسلسل للإطار الثلاثي.