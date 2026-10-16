نائب وزير الخارجية الإيراني للجديد: "حزب الله" لديه قراراته المستقلة لكن بالنسبة لإيران بحال حصل اي اعتداء جديد عليها فسنغير المعادلة

بري: المواقف متطابقة مع رئيس الوزراء القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني

بري: المواقف متطابقة مع رئيس الوزراء القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني