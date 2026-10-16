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سلام: بتنا قريبين من التوصل إلى مشروع بين لبنان وقطر إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في لبنان وتطويرها وتحديثها
سلام: بتنا قريبين من التوصل إلى مشروع بين لبنان وقطر إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في لبنان وتطويرها وتحديثها
بري: المواقف متطابقة مع رئيس الوزراء القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني
بري: المواقف متطابقة مع رئيس الوزراء القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني
بري خلال استقباله رئيس الوزراء القطري: الشكر لقطر حرصها الدائم على دعم سيادة لبنان وتحرير أرضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم
بري خلال استقباله رئيس الوزراء القطري: الشكر لقطر حرصها الدائم على دعم سيادة لبنان وتحرير أرضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم
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تصريح رئيس مجلس الوزراء القطري من بعبدا
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تصريح رئيس مجلس الوزراء القطري من بعبدا
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