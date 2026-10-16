تصريح رئيس مجلس الوزراء القطري من بعبدا

سلام: بتنا قريبين من التوصل إلى مشروع بين لبنان وقطر إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في لبنان وتطويرها وتحديثها

سلام: بتنا قريبين من التوصل إلى مشروع بين لبنان وقطر إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في لبنان وتطويرها وتحديثها