مقتل مطلوب في اشتباك مع الجيش.. ماذا يحصل في البقاع؟

أثناء تنفيذ تدابير أمنية واسعة
في منطقة البقاع
، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار في بلدة تمنين التحتا – بعلبك
خلال عملية دهم لمنزل المطلوب (م.ق.)، فردّ العناصر بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث توفي متأثرًا بجراحه.
ونتيجة التدابير الأمنية في مناطق: مجدل عنجر وشتورة والدلهمية وحوش الأمراء وجلالا وسعدنايل وتعلبايا وبر الياس ورياق وكفرزبد - زحلة، الروضة
والمرج - البقاع الغربي
، أوقِفَ 16 مطلوبًا وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.