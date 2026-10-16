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أخبار لبنان

مقتل مطلوب في اشتباك مع الجيش.. ماذا يحصل في البقاع؟

2026-10-16 | 06:48
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مقتل مطلوب في اشتباك مع الجيش.. ماذا يحصل في البقاع؟
مقتل مطلوب في اشتباك مع الجيش.. ماذا يحصل في البقاع؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أثناء تنفيذ تدابير أمنية واسعة في منطقة البقاع، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار في بلدة تمنين التحتا – بعلبك خلال عملية دهم لمنزل المطلوب (م.ق.)، فردّ العناصر بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث توفي متأثرًا بجراحه. 
ونتيجة التدابير الأمنية في مناطق: مجدل عنجر وشتورة والدلهمية وحوش الأمراء وجلالا وسعدنايل وتعلبايا وبر الياس ورياق وكفرزبد - زحلة، الروضة والمرج - البقاع الغربي، أوقِفَ 16 مطلوبًا وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر. 
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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