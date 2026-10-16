مقتل مطلوب في اشتباك مع الجيش.. ماذا يحصل في البقاع؟

صدر عن البيان الآتي:

أثناء تنفيذ تدابير في منطقة ، تعرّضت دورية من الجيش لإطلاق نار في بلدة تمنين التحتا – خلال عملية دهم لمنزل المطلوب (م.ق.)، فردّ العناصر بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث توفي متأثرًا بجراحه.

ونتيجة التدابير الأمنية في مناطق: مجدل عنجر وشتورة والدلهمية وحوش الأمراء وجلالا وسعدنايل وتعلبايا وبر الياس ورياق وكفرزبد - زحلة، والمرج - البقاع ، أوقِفَ 16 مطلوبًا وضُبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.