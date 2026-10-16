تشربون منها يومياً.. إقفال 3 مراكز لتعبئة المياه في هذه المنطقة

وجاءت الخطوة بناءً على كشف ميداني أجراه الصحي، بتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، في إطار الحملات الرقابية الهادفة إلى التأكد من مياه الشرب والتزام المراكز المعنية بالمعايير الصحية.

وأكدت أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لحماية العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين"، مشددةً على "ضرورة جميع مراكز تعبئة مياه الشرب بالشروط الصحية المعتمدة لضمان توفير مياه آمنة وسليمة".