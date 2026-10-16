تشربون منها يومياً.. إقفال 3 مراكز لتعبئة المياه في هذه المنطقة

وجاءت الخطوة بناءً على كشف ميداني أجراه المراقب الصحي، بتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، في إطار الحملات الرقابية الهادفة إلى التأكد من سلامة مياه الشرب والتزام المراكز المعنية بالمعايير الصحية.
وأكدت وزارة الصحة أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن جهودها لحماية الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين"، مشددةً على "ضرورة التزام جميع مراكز تعبئة مياه الشرب بالشروط الصحية المعتمدة لضمان توفير مياه آمنة وسليمة".
يشارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في الندوة الدولية التي تُعقد في قصر لوكسمبورغ مقرّ مجلس الشيوخ في العاصمة الفرنسية باريس، لمناسبة مرور مئة عام على صدور الدستور اللبناني (1926–2026)، بتنظيم من مجموعة الصداقة الفرنسية–اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي.