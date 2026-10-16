مجددًا.. شكر من بري إلى قطر

الرئيس بري
حمّل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني شكر وتقدير اللبنانيين لقطر وأميرها وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان
كل لبنان وجنوبه على وجه الخصوص ، وحرص قطر على دعم سيادة لبنان وتحرير ارضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي
وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وإستعدادها المؤازرة على تعافي لبنان وقطاعاته ، كما المساهمة في إعادة الاعمار .
الرئيس بري أكد التطابق في المواقف مع الوزير القطري حول أهمية تعزيز الوحدة
الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني
، باعتباره الضامن والحامي لهذه العناوين .