مجددًا.. شكر من بري إلى قطر

استقبل رئيس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق بحضور القطري لدى الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان إضافة الى العلاقات القطرية .

حمّل القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني شكر وتقدير اللبنانيين لقطر وأميرها وقوفهما الدائم إلى جانب كل لبنان وجنوبه على وجه الخصوص ، وحرص قطر على دعم سيادة لبنان وتحرير ارضه كاملة من الاحتلال وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وإستعدادها المؤازرة على تعافي لبنان وقطاعاته ، كما المساهمة في إعادة الاعمار .

الرئيس بري أكد التطابق في المواقف مع الوزير القطري حول أهمية تعزيز الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات لا سيما الأمنية منها وفي مقدمها ، باعتباره الضامن والحامي لهذه العناوين .