النائب البستاني يشارك في ندوة دولية في باريس لمناسبة مئوية الدستور اللبناني

يشارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في الندوة الدولية التي تُعقد في قصر لوكسمبورغ مقرّ مجلس الشيوخ في ، لمناسبة مرور مئة عام على صدور اللبناني (1926–2026)، بتنظيم من مجموعة الصداقة الفرنسية–اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي.



وتجمع الندوة شخصيات برلمانية بارزة بالإضافة الى مراجع أكاديمية وقانونية وقضائية ومؤسساتية من وفرنسا، حيث شارك من الجانب اللبناني بالإضافة الى النائب البستاني كلّ من سفير لبنان لدى ربيع الشاعر والنائب وليد البعريني ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية اللبنانية-الفرنسية سيمون ابي .

وتركّز الندوة في البحث في التجربة الدستورية على مدى قرن، واستعراض أبرز محطاتها والتحديات التي واجهتها، إلى جانب مناقشة آفاق تطوير النظام الدستوري وتعزيز دولة القانون والمؤسسات في لبنان.



وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة لكونها تتيح قراءة التجربة الدستورية اللبنانية منذ عام 1926، ومناقشة سبل تطويرها بما يعزز دور المؤسسات الدستورية ويرسّخ دولة القانون، في ظل التحديات السياسية والمؤسساتية التي يواجهها لبنان.



وتندرج مشاركة النائب البستاني في هذا اللقاء في إطار اهتمامه بالشأنين التشريعي والمؤسساتي، ومتابعته المرتبطة بتعزيز دور المؤسسات وترسيخ دولة القانون، فيما تشكّل الندوة مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النظام الدستوري اللبناني وآفاق إصلاحه.