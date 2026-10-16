معلومات الجديد: يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان مساء غد السبت على أن يعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية في بيروت يوم الأحد

العودة الى الأعلى المهندس يحيى مولود لـ"هنا بيروت": هناك مجموعة من المحظيين تسعى الى إبقاء العتمة في لبنان من خلال عدم تشغيل معامل الكهرباء ولها مصالح في المولدات الخاصة والفيول المغشوش