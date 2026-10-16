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أخبار لبنان

معلومات الجديد: يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان مساء غد السبت على أن يعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية في بيروت يوم الأحد

2026-10-16 | 08:29
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معلومات الجديد: يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان مساء غد السبت على أن يعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية في بيروت يوم الأحد
معلومات الجديد: يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان مساء غد السبت على أن يعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية في بيروت يوم الأحد
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معلومات الجديد: يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى لبنان مساء غد السبت على أن يعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية في بيروت يوم الأحد

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النائب البستاني يشارك في ندوة دولية في باريس لمناسبة مئوية الدستور اللبناني
08:17

النائب البستاني يشارك في ندوة دولية في باريس لمناسبة مئوية الدستور اللبناني

يشارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في الندوة الدولية التي تُعقد في قصر لوكسمبورغ مقرّ مجلس الشيوخ في العاصمة الفرنسية باريس، لمناسبة مرور مئة عام على صدور الدستور اللبناني (1926–2026)، بتنظيم من مجموعة الصداقة الفرنسية–اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي.

08:17

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استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان إضافة الى العلاقات اللبنانية القطرية .

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