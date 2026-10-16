المهندس يحيى مولود لـ"هنا بيروت": هناك مجموعة من المحظيين تسعى الى إبقاء العتمة في لبنان من خلال عدم تشغيل معامل الكهرباء ولها مصالح في المولدات الخاصة والفيول المغشوش

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان إضافة الى العلاقات اللبنانية القطرية .