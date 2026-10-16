سلام يستقبل محافظ النبطية.. وتأكيد على تفعيل الإدارات ومتابعة الملفات الإنمائية

صدر عن السفارة السورية في لبنان البيان التالي:

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تؤكد السفارة السورية في لبنان أنها لا تربطها أي علاقة أو صلة بعملية اعتقال المجرم معراج أورال، وأنها لا تملك أي معلومات حول مكان وتفاصيل العملية.



وتوضح السفارة أن دورها يقتصر على تمثيل الجمهورية العربية السورية في لبنان، والعمل على حماية مصالحها ومتابعة القضايا ذات الصلة بمهامها الدبلوماسية، وفق الأطر والأعراف المعمول بها.



كما تشدد السفارة على أن أي معلومات أو مواقف تتعلق بهذه العملية ينبغي أن تستند إلى مصادر موثوقة ومعطيات مؤكدة، بعيداً عن التكهنات أو محاولات الربط غير المستندة إلى أدلة.



وتجدد السفارة التزامها بأداء مهامها الدبلوماسية بما يخدم مصالح الجمهورية العربية السورية ويحفظ علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، في إطار الاحترام المتبادل والأعراف الدبلوماسية.