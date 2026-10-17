​ بعد سقوط طفل ووفاته.. بيان من مدينة الملاهي

أصدرت شركة "فانتزي وورلد" بياناً توضيحياً، على خلفية حادث سقوط طفل من احدى الألعاب:

يهم شركة الفانتزي ان توضح ان جميع الاخبار المتداولة عن سقوط لعبة وبالتالي سقوط عدد من الجرحى والقتلى هي اخبار مفبركة وليس لها اي اساس من الدقة، الغرض منها تشويه سمعة الشركه المعروف عنها بالامن والامان على مدار سنوات طويلة.



انما الخبر الصحيح هو أن احد تلاميذ مدرسة وبكل اسف ضمن مجموعة كبيرة كانوا من زوارنا صباحاً قد قفز من لعبة الدودة نتيجة تصرف متهور وعلى مرأى من الجميع، وبناء على إفادات اولاد كانوا على نفس اللعبه ولم يصبهم او يصب اللعبه أي خلل (الفيديو التوضيحي تم ارساله للجهات المختصة).



نؤكد أن الالعاب جميعها تعمل بالشكل الطبيعي ونستقبل زوارنا الكرام على مدار الساعة، والحدث فردي حدث مع شخص واحد فقط.