مصادر قضائية للجديد: لا صحة لخبر الاستنابات وطلبات التوقيف بحق مسؤولين في حزب الله وهناك خلفيات ونوايا مبيتية تقف خلف تسويق هذا الخبر

صدر بيان عن عائلة ماتياس حبيب بشأن رفع دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي OpenAI للذكاء الاصطناعي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي، وجاء في البيان:



"تقدم كل من شربل وسها حبيب اليوم بدعوى قضائية بتهمة التسبب في الوفاة (القتل الخطأ) ضد شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI, Inc.)، والشركات التابعة لها، ورئيسها التنفيذي صامويل ألتمان، وذلك أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا، مقاطعة سان فرانسيسكو. توفي ابنهما ماتياس في 22 نيسان 2026، عن عمر يناهز 15 عاماً. ويمثل العائلة كلٌّ من "مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي" (Social Media Victims Law Center) و"مشروع العدالة التقنية القانوني" (Tech Justice Law Project)، اللذين سيتوليان عرض المطالبات القانونية". وأضاف البيان ان "ماتياس كان فتىً يتمتع بصحة جيدة وسعادة، ولم يكن لديه أي تاريخ من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية.