معلومات الجديد: سيحضر في لقاءات ماكرون ملف الجنوب اللبناني ومهمة القوة الأوروبية والقلق مما بعد اليونيفيل إضافة إلى بحث دعم سيادة واستقرار وأمن لبنان وملف حصر السلاح

صدر بيان عن عائلة ماتياس حبيب بشأن رفع دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي OpenAI للذكاء الاصطناعي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي، وجاء في البيان: "تقدم كل من شربل وسها حبيب اليوم بدعوى قضائية بتهمة التسبب في الوفاة (القتل الخطأ) ضد شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI, Inc.)، والشركات التابعة لها، ورئيسها التنفيذي صامويل ألتمان، وذلك أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا، مقاطعة سان فرانسيسكو. توفي ابنهما ماتياس في 22 نيسان 2026، عن عمر يناهز 15 عاماً. ويمثل العائلة كلٌّ من "مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي" (Social Media Victims Law Center) و"مشروع العدالة التقنية القانوني" (Tech Justice Law Project)، اللذين سيتوليان عرض المطالبات القانونية". وأضاف البيان ان "ماتياس كان فتىً يتمتع بصحة جيدة وسعادة، ولم يكن لديه أي تاريخ من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية.
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة وزير أوروبا والشؤون الخارجية لفرنسا السيد Jean Noël Barrot، والوزيرة المفوضة لدى الجيوش الفرنسية السيدة Alice Rufo، مع وفد مرافق وبحضور السفير الفرنسي في لبنان السيد Patrick Durel، وتناول البحث آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة. خلال اللقاء، جرى التداول في سُبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني والفرنسي، كما أعرب الوفد عن تقدير فرنسا لجهود الجيش ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كذلك تمّ التطرق إلى البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع التأكيد على أنّ الحضور الدولي في الجنوب يساهم في الحفاظ على الاستقرار، لا سيّما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.