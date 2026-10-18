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بولا يعقوبيان لـ"الجديد": عبرت أمام السفير الأميركي في اللقاء الأخير مع مجموعة نواب عن رفضي لإلغاء قانون تجريم التواصل إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات خصوصا ان لبنان لن يحصل على خطوات في المقابل
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أخبار لبنان

تلال إقليم التفاح وجبل الريحان.. هل تتوسع رقعة المواجهة؟ (الشرق الأوسط)

2026-10-18 | 01:20
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تلال إقليم التفاح وجبل الريحان.. هل تتوسع رقعة المواجهة؟ (الشرق الأوسط)
تلال إقليم التفاح وجبل الريحان.. هل تتوسع رقعة المواجهة؟ (الشرق الأوسط)

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصدر معني بالمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية أن عون أبلغ روبيو استعداد لبنان للمشاركة في الاجتماع العسكري، المقرر عقده قبل أيام من موعد انتخابات الكنيست في إسرائيل، لعلّه يُشكل محطة لإلزام نتنياهو بتثبيت وقف إطلاق النار، مشمولاً بوقف الأعمال العدائية، وإخراج تشكيل "آلية التحقق" من انتشار الجيش في "المنطقة التجريبية" من دائرة المراوحة، تمهيداً لتوسيع نطاق عملها ليشمل مدناً وبلدات محتلة.


وأكد المصدر أن عون لم يتردّد بقوله لروبيو إن الوفد العسكري اللبناني برئاسة مدير غرفة العمليات في الجيش العميد الركن، جورج رزق الله، حاضر للتّوجه إلى فلوريدا للمشاركة في الاجتماع، وهو ينتظر الضوء الأخضر من "الخارجية الأميركية" لتثبيت موعد انعقاده لعله يُحدث خرقاً في المفاوضات الجارية بين البلدين بوضع إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل على نار حامية، ووقف تجريف البلدات في المنطقة الأمنية، وتدمير ما تبقّى فيها من منازل، إضافة إلى تثبيت وقف النار الذي تقع مسؤوليته على إسرائيل، في مقابل التزام حزب الله"بعدم الرد. وقال إن الوفد العسكري سيطرح أيضاً توسيع "المنطقة التجريبية" بضم البلدات الواقعة على تخوم قلعة "الشقيف" امتداداً إلى تلال "علي الطاهر" إليها.

ولفت إلى أن الرهان يبقى على واشنطن لممارسة الضغط على نتنياهو لمنعه من توسيع المنطقة الأمنية، عبر استهداف المرتفعات والتلال الواقعة بين إقليم التفاح وجبل الريحان، لا سيما أنه ماضٍ في استطلاع هذه المنطقة بالنار. وأضاف أن البحث جارٍ عن بديل لقوات الطوارئ الدولية "يونيفيل" فور انتهاء مهامها في الجنوب نهاية العام الحالي، أو التوصل إلى اتفاق بشأن قوة أممية تحظى بتفويض من الأمم المتحدة للإشراف على الانسحاب الإسرائيلي.

وأضاف المصدر نفسه أن "لبنان يتطلع إلى انعقاد الاجتماع انطلاقاً من رهانه على أنه سيسهم في خفض منسوب التوتر في الجنوب، في مقابل مخاوف من أن تنعكس الأوضاع المشتعلة سياسياً وعسكرياً في المنطقة على محور إقليم التفاح وجبل الريحان، وأن يعمد (حزب الله) إلى رفع جاهزيته الميدانية، بما يمكّنه من التصدي لأي محاولة من الجيش الإسرائيلي للسيطرة على المنطقة".

وتابع المصدر أنه يأمل أن يسهم الاجتماع، في حال تثبيت موعده، "في إبقاء الوضع العسكري تحت السيطرة، بما يؤدي إلى تبديد مخاوف أهالي البلدات الواقعة على امتداد تلال إقليم التفاح وجبل الريحان من توسّع الحرب لتشمل بلداتهم". وهنا غمز المصدر من قناة "حزب الله"، على خلفية التهديدات التي أطلقها نوابه لاسترداد المتفجّرات، بذريعة "أنها لن تُستخدم في الداخل، خلافاً لما يدّعيه خصومه، وأنها مخصصة لتجهيز العبوات التي تحملها مسيّرات انقضاضية، استعداداً للتصدي للجيش الإسرائيلي في حال قرر توسيع عملياته لتشمل هذه المرتفعات".
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