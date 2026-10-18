قذائف ثقيلة على المنصوري.. وهذا ما شهدته الخيام ليلًا

بولا يعقوبيان لـ"الجديد": عبرت أمام السفير الأميركي في اللقاء الأخير مع مجموعة نواب عن رفضي لإلغاء قانون تجريم التواصل إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات خصوصا ان لبنان لن يحصل على خطوات في المقابل

بولا يعقوبيان لـ"الجديد": عبرت أمام السفير الأميركي في اللقاء الأخير مع مجموعة نواب عن رفضي لإلغاء قانون تجريم التواصل إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات خصوصا ان لبنان لن يحصل على خطوات في المقابل