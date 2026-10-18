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بولا يعقوبيان لـ"الجديد": عبرت أمام السفير الأميركي في اللقاء الأخير مع مجموعة نواب عن رفضي لإلغاء قانون تجريم التواصل إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات خصوصا ان لبنان لن يحصل على خطوات في المقابل
بولا يعقوبيان لـ"الجديد": عبرت أمام السفير الأميركي في اللقاء الأخير مع مجموعة نواب عن رفضي لإلغاء قانون تجريم التواصل إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات خصوصا ان لبنان لن يحصل على خطوات في المقابل
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قذائف ثقيلة على المنصوري.. وهذا ما شهدته الخيام ليلًا
2026-10-18 | 01:40
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قذائف ثقيلة على المنصوري.. وهذا ما شهدته الخيام ليلًا
أفادت
الوكالة الوطنية للإعلام
بأن الجيش
الإسرائيلي
نفذ في بلدة
الخيام
، ليل أمس عملية نسف عنيفة جدًا.
كما قصفت مدفعيته بلدة
المنصوري
واستهدفت وسط البلدة بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155ملم .
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نسف
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