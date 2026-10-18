رئيس إتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري للجديد: لم يُسمح سوى لـ100 شخص و25 سيارة بالتوجه الى الحقول للقطاف ليوم واحد فقط ومن دون مرافقة الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل

استقبل النائب ‎أشرف ريفي وفداً من مدينة صيدا ضم عقيلة الشيخ أحمد الأسير، بحضور المحامي ‎محمد صبلوح، حيث جرى البحث في تداعيات التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على قانون العفو بعد الطعن المقدم بشأنه، وما نتج عنها من اعتراضات اعتبرها المجتمعون مخالفة للتسوية التي أُقرت خلال مناقشة القانون في مجلس النواب.

