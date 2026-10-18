شروط إسرائيلية لقطاف الزيتون في العرقوب.. كيف واجهها الأهالي؟

أعلن بلديات العرقوب القادري، عبر " الجديد"، رفض الشروط التي وضعها الجانب للسماح للأهالي بقطف الزيتون في بلدات ، مؤكداً أنه لم يتوجه أحد إلى الحقول للقطاف الأحد.

وأوضح القادري أن أُبلغ أمس بالشروط ، التي تقضي بالسماح لمئة شخص و25 سيارة فقط بالتوجه إلى الحقول لقطف الزيتون، على أن يقتصر الإذن على يوم واحد.



وأضاف أن الجانب طلب من الأهالي إحضار هواتفهم وهوياتهم أو أوراقهم الثبوتية للتحقق منها، مشيراً إلى أن التوجه إلى الحقول سيكون من دون مرافقة أو قوات اليونيفيل.



ولفت القادري إلى أن الجانب الإسرائيلي حدد حقولاً معينة يُسمح بالقطاف فيها، ومنع الوصول إلى حقول أخرى، ولا سيما في شبعا، مثل الميجيدية وبسطرة وغيرها.



وأكد القادري رفض هذه الشروط، مشيراً إلى أن أحداً من الأهالي لم يخرج لقطف الزيتون الأحد.