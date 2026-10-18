شروط إسرائيلية لقطاف الزيتون في العرقوب.. كيف واجهها الأهالي؟

وأوضح القادري أن الاتحاد
أُبلغ أمس بالشروط الإسرائيلية
، التي تقضي بالسماح لمئة شخص و25 سيارة فقط بالتوجه إلى الحقول لقطف الزيتون، على أن يقتصر الإذن على يوم واحد.
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي
طلب من الأهالي إحضار هواتفهم وهوياتهم أو أوراقهم الثبوتية للتحقق منها، مشيراً إلى أن التوجه إلى الحقول سيكون من دون مرافقة الجيش اللبناني
أو قوات اليونيفيل.
ولفت القادري إلى أن الجانب الإسرائيلي حدد حقولاً معينة يُسمح بالقطاف فيها، ومنع الوصول إلى حقول أخرى، ولا سيما في شبعا، مثل الميجيدية وبسطرة وغيرها.
وأكد القادري رفض هذه الشروط، مشيراً إلى أن أحداً من الأهالي لم يخرج لقطف الزيتون اليوم
الأحد.