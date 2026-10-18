بعد الاجراءات الأمنية في بيروت والضاحية.. تعليق من جعجع

نوهت النائبة في بيان "بما قام به خلال اليومين الأخيرين من إجراءات وتدابير حازمة لضبط الأمن في ومنع أي تفلّت أو إخلال بالأمن والنظام العام".

