الدولة أم المحاور؟ المعضلة الكبرى أمام شيعة لبنان (شاهد التقرير)

سلام: اجتمعت بوزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج لمتابعة الإجراءات المتخذة للتوسع في التحقيق بشحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر